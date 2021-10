Furti a San Gennaro Vesuviano: la comunità scende in piazza e reclama l’intervento dell’Esercito

«Basta paura, mandateci l’Esercito!». È accorato l’appello che la comunità di San Gennaro Vesuviano fa in questo periodo alle pubbliche Autorità affinché venga debellata la piaga dei furti nelle abitazioni. A tale proposito, un gruppo di cittadini, tra i quali anche alcuni ex amministratori quali Angela Giugliano e Andrea D’Alia, ha promosso una pubblica manifestazione per la giornata di giovedì 28 ottobre, alle ore 18.00, in piazza Margherita.

«La nostra è una manifestazione per chiedere maggiore sicurezza per San Gennaro Vesuviano. – affermano i promotori dell’iniziativa – La comunità di San Gennaro Vesuviano, da mesi vittima di bande criminali che senza sosta mettono a segno furti e rapine nelle abitazioni private, anche in pieno giorno, è stanca di vivere nella paura».

Nel tardo pomeriggio di giovedì 28 ottobre è prevista una fiaccolata, che si terrà nelle adiacenze del palazzo municipale.

«Sventoleremo insieme una fiaccola per tenere accesa la luce su questo drammatico momento. Diciamo basta a questi mesi di terrore e di preoccupazione, chiederemo al Prefetto di Napoli di rafforzare il controllo del territorio, anche attraverso l’impiego delle Forze Armate, come già previsto dall’operazione Strade Sicure».

