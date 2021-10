Non ce l’ha fatta il diciannovenne di San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento, che ieri mattina si è sparato con una pistola, legalmente detenuta dal padre, dopo essere stato rimproverato dai genitori. Il giovane è morto oggi in ospedale dove era ricoverato in gravi condizioni. Motivo del rimprovero, essere rientrato tardi a casa.

