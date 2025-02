Weekend Variabile nel Mandamento Baianese: Sole e Piogge Leggere

Il weekend dal 21 al 23 febbraio 2025 si preannuncia variabile nel Mandamento Baianese, con un clima che alterna momenti di sole e nuvolosità. Sebbene non si prevedano condizioni particolarmente estreme, i residenti e i visitatori dovrebbero prepararsi a eventuali piogge leggere che potrebbero manifestarsi durante il fine settimana.

Venerdì 21 febbraio

La giornata di venerdì inizierà con un cielo prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino ai 18°C nel pomeriggio. Le ore più calde saranno caratterizzate da un sole splendente, mentre la sera le temperature scenderanno a circa 4°C, portando un clima più fresco. È una giornata ideale per attività all’aperto, ma è consigliabile tenere a portata di mano un giubbotto per la sera.

Sabato 22 febbraio

Il sabato si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature resteranno stabili intorno ai 16°C durante il giorno, mentre la sera si abbasseranno a 6°C. Le nuvole potrebbero dar luogo a qualche pioggia leggera, particolarmente nelle ore centrali della giornata, ma nulla di preoccupante. Chi ha in programma passeggiate o eventi all’aperto dovrà tenere un ombrello a portata di mano, poiché potrebbero verificarsi brevi acquazzoni.

Domenica 23 febbraio

La domenica si aprirà con una giornata di cielo parzialmente nuvoloso, ma con l’arrivo di schiarite nel pomeriggio. Le temperature raggiungeranno i 17°C durante il giorno, mentre la sera scenderanno a 7°C. Sebbene non siano previste precipitazioni significative, non è escluso qualche breve pioggia sparsa, che comunque non dovrebbe compromettere le attività all’aperto.

In generale, il weekend nel Mandamento Baianese sarà caratterizzato da un clima mite e variabile, con qualche possibile pioggia leggera soprattutto sabato e domenica. Per chi ha in programma eventi all’aperto, è raccomandato portare un ombrello o un impermeabile, ma non si prevede nulla di particolarmente intenso. Le temperature moderate rendono il fine settimana ideale per attività all’aperto, sebbene sia meglio prepararsi a cambiamenti improvvisi nel tempo.