Un Calcio al Bullismo: Il Lions Club Nola “Ottaviano” in prima linea contro il Bullismo e il Cyberbullismo

Il Lions Club Nola “Ottaviano”, con il patrocinio del Comune di San Vitaliano, organizza un importante evento di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo dal titolo “Un Calcio al Bullismo”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 26 febbraio alle ore 10:00 presso il Teatro Comunale di San Vitaliano, situato in Via Nichola Green 4.

L’iniziativa, rivolta in particolare ai giovani, alle famiglie e agli educatori, vuole essere un’occasione di riflessione e di azione concreta per contrastare un fenomeno sempre più diffuso nella società moderna. Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano una minaccia per la serenità e lo sviluppo psicologico dei ragazzi, ed è fondamentale fornire strumenti di prevenzione e supporto.

Il programma dell’evento prevede una performance teatrale a cura di Stefania Guarracino, docente, scrittrice, giornalista e attrice, che attraverso l’arte scenica aiuterà il pubblico a comprendere le dinamiche del bullismo e le sue conseguenze.

A seguire, interverranno due esperte del settore:

, psicologa e psicoterapeuta, che affronterà gli aspetti emotivi e psicologici del fenomeno; Maria Rosaria Alfieri, psicologa e criminologa, che fornirà un’analisi approfondita sui risvolti comportamentali e giuridici del bullismo e del cyberbullismo.

L’obiettivo dell’evento è quello di informare e sensibilizzare i partecipanti, fornendo strumenti pratici per riconoscere e contrastare queste forme di violenza. Il messaggio è chiaro: “È il momento di dire STOP al bullismo, è ora di agire!”.

L’incontro rappresenta un’opportunità unica per tutti coloro che desiderano contribuire a creare un ambiente scolastico e sociale più sicuro e inclusivo. La partecipazione è aperta a tutti, perché solo con l’impegno collettivo possiamo davvero dare “un calcio al bullismo” e promuovere una cultura del rispetto e della legalità.

(Saverio Candela)