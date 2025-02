GDF BENEVENTO: REATI AMBIENTALI: SEQUESTRO DI UN’OFFICINA. GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA MUNICIPALE IN AZIONE.

Militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento e personale del Nucleo di PG della Polizia Municipale, sotto la direzione del Comandante Giuseppe Vecchio, e con il supporto tecnico dell’ARPAC, hanno eseguito il sequestro di un’officina di autoriparazione e revisione veicoli situata in contrada San Vito, alle porte della città. L’operazione, condotta nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali e di tutela della legalità economica, ha portato alla contestazione di gravi violazioni al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Al titolare dell’attività, un sessantenne residente in provincia, vengono contestati il deposito incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché lo scarico di acque reflue industriali in assenza della prescritta autorizzazione, con l’aggravante della vicinanza ad un corso d’acqua. Durante il controllo sono stati rinvenuti pneumatici usati, parti di carrozzeria, oli esausti e altri materiali riconducibili all’attività di autoriparazione, il cui smaltimento irregolare sarà oggetto di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti. L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli in sinergia tra Polizia Municipale e Forze di Polizia finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza sul territorio. Si precisa che la responsabilità penale dell’indagato sarà accertata solo all’esito del giudizio, in conformità al principio di presunzione di innocenza sancito dall’art. 27 della Costituzione, fino a sentenza irrevocabile.

I responsabili delle predette attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio Irpinia-Sannio per le violazioni riguardanti il Decreto Legislativo n. 206/ 2005 e n. 54/2011 e sono state irrogate nei loro confronti sanzioni amministrative pari a 1.032 euro. La merce è stata sottoposta a sequestro.

