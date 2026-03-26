Villaricca, esplosione in un locale in ristrutturazione: feriti il titolare e due operai

Momenti di paura nel comune di Villaricca, lungo via Antica Consolare Campana, al confine con Qualiano e Marano, dove si è verificata un’esplosione all’interno di un’attività commerciale prossima all’apertura.

Secondo le prime informazioni, nel locale erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un negozio di abbigliamento in una pizzeria. L’esplosione, avvenuta mentre erano presenti alcune persone all’interno, ha provocato il ferimento del proprietario e di due operai.

I tre sono stati soccorsi e trasportati in ospedale: le loro condizioni non sarebbero gravi e, fortunatamente, non risultano in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella dell’esplosione di una bombola di gas, ma saranno necessari ulteriori rilievi per confermare le cause.

L’esplosione ha causato ingenti danni ai locali, distruggendo parte della struttura e generando forte apprensione tra i residenti della zona, attirati dal boato. Le indagini sono in corso per verificare eventuali responsabilità e ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.