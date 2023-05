Viaggio nel Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura & Imprenditoria 2023

Cucine Giordano “L’alta qualità dell’artigianato italiano” a Monteforte Irpino

Cucine Giordano affermata falegnameria artigianale, nata 40 anni fa ad opera di Mario Giordano. Forte della sua esperienza nel settore si specializza nella progettazione e realizzazione di cucine componibili su misura fidelizzando una nutrita clientela. Oggi Cucine Giordano è diretto dalla figlia Milva che insieme al marito Domenico Tavolozza hanno dato un impulso innovativo all’azienda con la fornitura di mobili e complementi d’arredo, reti e materassi di alta qualità, armadi e librerie. Quest’anno in particolare ricorre l’anniversario della fondazione 13 maggio 1983 e il premio ricevuto è a testimonianza propria e per tante altre piccole e medie imprese che sono le fondamenta dell’economia e dell’alta qualità italiana. Milva Giordano, nella breve intervista alla cerimonia di premiazione ha voluto dedicare il premio al suo papà che con tanta passione, dopo alcuni anni di lavoro in una nota falegnameria avellinese, penso di mettersi in proprio e realizzare un sogno che oggi è diventato realtà. Cucine Giordano:“ Eccellenze Imprenditoriali Artigianali Storiche della Campania”.