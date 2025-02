Verso il Premio Anfiteatro d’Argento: Costruiamo il mondo intorno a te! Il motto della Imprecal srl, affermata azienda di costruzioni e restauro.

di Saverio Bellofatto

Imprecal srl nasce nel settembre del 2003 grazie all’iniziativa dei fratelli Nicola e Antonio Albanese, seconda generazione di imprenditori nel campo delle costruzioni. In 22 anni di attività, l’azienda può vantare attualmente un ottimo fatturato. Con uffici amministrativi e tecnici a Sirignano e sede operativa a Siena, in Toscana. Oltre alla nutrita schiera di personale altamente qualificata, tra geometri, impiegati e operai, si avvale della collaborazione esterna di consulenti, ingegneri, architetti, direttori tecnici e subappaltatori. Imprecal è presente in diverse regioni d’Italia, con un focus particolare su Toscana, Emilia Romagna, Marche e Campania. Specializzata in progettazione e costruzione di grandi opere, quali reti ferroviarie, ponti e grandi strutture pubbliche ha effettuato diversi interventi di restauro di importanti location come: Ristrutturazione del Teatro del Guglio a Lucca, del Palazzo “La Rocca” di Fiorenzuola (Fi), del Complesso Abbazia DI San Galcano a Chiusdino (Si), intervento di fruizione e valorizzazione dell’Anfiteatro Romano di Avella ect. Inoltre, l’azienda si occupa anche di gestioni immobiliari di proprietà, comprese le unità in locazione. Detiene varie certificazioni di prestigio, tra cui SOA Consult e ESCo, e si distingue per il possesso delle certificazioni OSHAS 18000, ISO 14001 e 9001.

Con l’azienda affiliata GIPA srl ha stipulato un contratto ventennale per l’efficientamento e gestione della pubblica illuminazione delle reti wi-fie della video sorveglianza del territorio ad Avella. Valorizzazione e promozione del territorio, partecipazione ad iniziative sociali e di solidarietà, rispetto delle norme a tutela dell’ambiente sono il biglietto da visita della società Imprecal srl che il 17 maggio riceverà il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria 2025“Eccellenze Imprenditoriali della Campania “.