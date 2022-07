Venticano (AV), piace il nuovo format della movida irpina: tutti “In terrazza”

Dopo lo strepitoso successo delle prime due serate, continua “In terrazza” lo strepitoso format della Pro Loco Venticanese, la novità assoluta della movida irpina in questa torrida estate.

Intelligente ed elegante la location esclusiva, menù sempre nuovi e un’accurata selezione di cocktail, birra, sangria, vini e bollicine. Si presenta così la serata di domani sera, martedì 2 agosto, start ore 19:00 con ingresso gratuito, sulla Terrazza di Piazza Monumento ai Caduti unanimemente eletta come il “salotto buono” del by night della Media Valle del Calore e non solo.

Aperitivo con K!TH (Dj set bass & drum), live concert JANEIRO e after Dj Set con tanta bella gente ed un menù delicato ed accattivante: bocconcino di pane con parmigiana, pizza in pala con crudo e stracciatella, cuoppo di polpette sapientemente annaffiati da birra e vino, oltre alla magia dei sommelier già pronti per drink, sangria bianca, gin tonic e cocktail classici rivisitati con il sapiente uso di essenze e infusi home-made.

In terrazza – commenta la presidente della Pro Loco Venticanese, Emanuela Ciarcia – è stata la proposta culturale che abbiamo pensato di offrire a chi, questa estate, rimane a casa e spesso cerca un’alternativa valida per trascorrere le serate all’aperto, magari in buona compagnia. Vale per gli adulti come anche per i giovani che copiosi hanno gremito la terrazza nelle sere precedenti.