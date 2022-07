BAIANESE. Attenti al “rigatore seriale”, danneggiate decine di auto. E’ caccia al responsabile

Sono molte le segnalazioni nell’ultimo periodo di episodi di vandalismo nel Baianese, ad essere oggetto di queste azioni le auto. Da qualche tempo infatti le autovetture vengono rigate con una chiave o comunque con oggetti appuntiti atti a rovinarne la carrozzeria. Segnalazioni giungono da Sperone, da Avella e Baiano. Nella maggior parte dei casi si tratta di auto di lusso come Audi e Mercedes, come se il “rigatore seriale” le scegliesse con cura, probabilmente anche essendo a conoscenza dei legittimi proprietari. La cosa va ormai avanti da diversi giorni ed è confermata sia da chi opera nel settore della carrozzeria, dal momento che i proprietari delle autovetture devono poi a loro spese pagarsi il danno arrecatogli. Sugli episodi sono state allertate anche le forze dell’ ordine. Chi compie questi atti sembrerebbe che non sia in possesso delle sue piene facoltà mentali, anche perchè le azioni di danneggiamento sono svariate. Intanto è stata predisposta una caccia all’uomo che nel breve tempo potrebbe portare all’individuazione del “rigatore seriale” con tanto di richieste di risarcimenti dei danni oltre a una denuncia penale.