“Un libro in vetrina 2026”, al via la quarta edizione del premio nazionale per autori contemporanei

Quarta edizione per l’iniziativa promossa da “Riscontri” in collaborazione con Il Terebinto Edizioni: partecipazione gratuita e scadenza fissata al 30 giugno 2026

L’Associazione di Promozione Sociale “Riscontri”, in collaborazione con Il Terebinto Edizioni, annuncia la quarta edizione del Premio Nazionale “Riscontri – Un libro in vetrina”, in programma per il 2026. Il concorso, rivolto ad autori di opere edite in lingua italiana, si propone di offrire visibilità qualificata nel panorama della critica letteraria. Il bando, disponibile online, prevede la partecipazione gratuita e la possibilità di candidare una sola opera entro il 30 giugno 2026.

Le opere possono concorrere in tre sezioni: narrativa, poesia e saggistica, offrendo così spazio a una pluralità di linguaggi e forme espressive.

Il Premio “Un libro in vetrina” nasce con l’obiettivo di sostenere e promuovere opere edite, inserendole in un circuito culturale autorevole legato alla rivista “Riscontri”, punto di riferimento per l’italianistica e la critica letteraria.

Un percorso di visibilità tra critica e nuovi media

I vincitori accederanno a un articolato programma di promozione culturale e mediatica. Tra le opportunità previste figurano la pubblicazione di recensioni critiche sulla rivista, interviste, inserzioni editoriali e la realizzazione di contenuti video destinati ai principali canali social.

Un sistema integrato che unisce tradizione critica e comunicazione digitale, con l’obiettivo di ampliare il pubblico e favorire l’incontro tra autori e lettori.