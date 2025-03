Tragedia a Contrada: 41enne trovato senza vita davanti casa. Si indaga sulle cause

Momenti di dolore e sgomento a Contrada, dove un uomo di 41 anni è stato trovato senza vita all’ingresso della propria abitazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause della morte, mentre la salma è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti. Non si esclude l’ipotesi di un malore improvviso.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Contrada, dove il 41enne era molto conosciuto e stimato.