Contrada (Av): Atto vandalico alla Chiesa del Rione Ospedale. Il Sindaco De Santis preannuncia la linea dura contro i responsabili.

I simboli cristiani vandalizzati. Un’era di barbarie scuote l’Irpinia in queste ore. E dopo le immagini di Baiano e la statua di Padre Pio, ora è Contrada a farne le spese ovvero la Chiesa di Santa Maria di Monserrato nel rione Ospedale. Infatti immagini degradanti di un inqualificabile gesto di inciviltà sono state diffuse dal sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, che ha sintetizzato l’ accaduto promettendo azioni in merito. Ecco le sue parole: “Non ci arrendiamo. Scherzetto di Carnevale ai danni della chiesa ad Ospedale. Dopo le chiazze d’olio lungo tutta via Villa, i danneggiamenti alle abitazioni private , ci mancava la chiesa per completare il quadretto naif del solito pittore. Mo basta, hai fatto anche troppo, ritornate da dove sei venuto, un’altra denuncia e buttano la chiave. Noi non ci arrendiamo!”. . La vicenda avrà evidentemente risvolti anche giudiziari . Vi terremo informati Da. Bio