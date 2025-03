Campania: Parte la Terza Edizione del Concorso ‘Cambiamo Aria!’ per Sensibilizzare i Giovani sull’Ambiente.

La Regione Campania lancia la terza edizione del concorso “Cambiamo Aria!”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione ambientale rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Il concorso mira a educare i giovani sull’importanza della qualità dell’aria e sul bisogno di ridurre le emissioni inquinanti, incentivando la creazione di progetti creativi che promuovano il rispetto dell’ambiente.

Gli studenti, divisi per grado scolastico, potranno partecipare con diverse tipologie di lavori: dalle favole e mascotte per le scuole primarie, agli spot, cortometraggi, opere d’arte e performance artistiche per le scuole secondarie. Le scuole interessate dovranno inviare la propria candidatura entro il 30 aprile 2025.

I progetti premiati riceveranno riconoscimenti, e gli studenti coinvolti saranno invitati alla cerimonia di premiazione. L’iniziativa si conferma un’opportunità per sensibilizzare le giovani generazioni sulla salvaguardia dell’ambiente e sulla difesa dell’aria, bene comune fondamentale.