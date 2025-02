Torna per la terza edizione l’Hackathon Grottaminarda: gli studenti protagonisti dell’innovazione

Torna per la terza edizione l’Hackathon Grottaminarda, il progetto che trasforma gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo Statale “San Tommaso D’Aquino” in protagonisti dell’innovazione.

L’evento si terrà domani, venerdì 28 febbraio e sabato 1° marzo 2025, a partire dalle ore 8:30 presso il plesso di via Perazzo, una sorta di maratona creativa che di fatto offre un’opportunità di crescita e di apprendimento ai ragazzi.



L’iniziativa, promossa dal Dirigente Scolastico, Maria Antonietta Rizzo, coinvolge le classi terze, quarte e quinte della Scuola Secondaria di Secondo Grado in un percorso basato sulle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica).



Il cuore dell’iniziativa è la risoluzione creativa di problemi, attraverso un approccio interdisciplinare e collaborativo.



Gli studenti saranno organizzati in gruppi misti e chiamati a ideare soluzioni innovative su un tema cruciale: la Sicurezza, un concetto che sarà esplorato in ogni sua declinazione, dalla sicurezza informatica a quella stradale, passando per la tutela ambientale e la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.



Il percorso si articolerà in due fasi: una preliminare, in cui i team elaboreranno un Proof of Concept multimediale corredato da una relazione tecnica, e una finale riservata ai migliori progetti selezionati da una commissione di esperti. I gruppi finalisti avranno l’opportunità di realizzare concretamente le loro idee e presentarle a una Commissione Esaminatrice che decreterà il progetto più meritevole.



L’Hackathon Grottaminarda 2025 non è solo un’esperienza di apprendimento, ma anche un’occasione che coinvolge la comunità locale, rendendo la scuola un vero laboratorio di innovazione; parteciperanno infatti, rappresentanti di aziende locali, ITS e partners della scuola.



L’Amministrazione comunale di Grottaminarda plaude a questa iniziativa con cui l’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino conferma il suo ruolo nel preparare gli studenti ad affrontare le sfide del futuro con creatività e competenza.