AVELLA. La piccola Giusy De Gennaro festeggia il suo primo compleanno

È una giornata di grande gioia ed emozione per la famiglia De Gennaro-D’Avanzo, che oggi festeggia il primo compleanno della piccola Giusy De Gennaro.

Circondata dall’affetto di parenti e amici, la bambina celebra il suo primo anno di vita tra sorrisi, abbracci e momenti indimenticabili. Un traguardo speciale vissuto con emozione dal papà Pietro De Gennaro e dalla mamma Teresa D’Avanzo, felici di condividere questa giornata così importante.

“Un anno fa hai trasformato la nostra vita in una favola. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”, è il dolce messaggio dedicato alla piccola Giusy, protagonista assoluta della festa.

Tra decorazioni, musica e una splendida torta di compleanno, la giornata si svolge in un clima di festa e serenità, celebrando l’amore di una famiglia unita attorno alla sua bambina.

Alla piccola Giusy De Gennaro arrivano gli auguri più sinceri per una vita piena di felicità, salute e amore. ❤️