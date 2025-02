Al Rossi Doria di Marigliano è cominciato il progetto Lezioni d’Acqua

L’iniziativa, promossa da Terre di Campania, rappresenta una nuova occasione per la valorizzazione delle risorse idriche regionali.

E’ terminato il primo mese di attività previste dal progetto “Lezioni d’Acqua”, promosso dall’Associazione Terre di Campania, in partenariato con altre associazioni del territorio e realizzato in stretta collaborazione con l’ISS Manlio Rossi Doria di Marigliano (NA). L’idea a fondamento del progetto si basa sulla volontà e sulla necessità di realizzare azioni concrete volte a sensibilizzare circa la corretta gestione della risorsa idrica territoriale, attraverso la diffusione dal basso di buone pratiche in diversi settori della vita e dell’economia (agricoltura, alimentazione, buone pratiche quotidiane, ecc..), creando un modello progettuale replicabile anche in altre realtà territoriali. Campo d’azione privilegiato per la concretizzazione di tale visione è, per l’appunto, l’istituzione scolastica, intesa come fondamentale nucleo per la formazione dell’individuo, dove egli può acquisire conoscenze, competenze e comportamenti positivi da applicare innanzitutto alla sua quotidianità per poi diffonderli presso la propria rete di relazioni, presenti e future (familiari, partenti, amici, colleghi, ecc..). In tale contesto gli studenti dei diversi indirizzi del Manlio Rossi Doria saranno coinvolti nella partecipazione a diverse attività volte a favorire la conoscenza e il corretto impiego della risorsa idrica, nell’ambito di quattro laboratori tematici dedicati a “Acqua e Agricoltura”, “Acqua e Cibo”, “Acqua e territorio”, “Acqua e buone pratiche quotidiane”. Al termine dei laboratori, della durata di circa quattro mesi, saranno organizzati diversi eventi e attività volti a socializzare, con la comunità locale, i risultati ottenuti durante il percorso intrapreso. Il progetto Lezioni d’Acqua, dichiara la Dirigente del Rossi Doria Angela Buglione: <<Rappresenta un ulteriore tassello per l’acquisizione da parte degli alunni di una maggiore consapevolezza dell’utilizzo delle risorse del pianeta, in un’ottica di benessere, sostenibilità e difesa ambientale, maturando la consapevolezza del legame imprescindibile fra le persone e la nostra CASA COMUNE.>>. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.