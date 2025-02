Avella, Laurea in Lettere Classiche da 110 e lode per Antonella Paone

Grande soddisfazione ad Avella per Antonella Paone, che ha brillantemente conseguito la laurea in Lettere Classiche con il massimo dei voti, 110 e lode. Un traguardo importante che corona anni di studio, passione e dedizione per il mondo della cultura e della letteratura antica.

Antonella ha dimostrato un impegno straordinario nel suo percorso accademico, distinguendosi per la sua preparazione e il suo entusiasmo per le discipline umanistiche. La sua famiglia, con immenso orgoglio, le rivolge i più sinceri auguri: la mamma, il papà e Rino esprimono tutto il loro affetto e la loro felicità per questo importante risultato.

Un successo che rappresenta non solo un punto di arrivo, ma anche un nuovo inizio ricco di opportunità e soddisfazioni per il futuro.