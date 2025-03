Terremoto di magnitudo 3.2 ai Campi Flegrei: epicentro nei pressi di via Suolo San Gennaro, forte scossa avvertita a Pozzuoli

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ha colpito i Campi Flegrei alle 00:38 di oggi, seminando paura tra i residenti. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato nei pressi di via Suolo San Gennaro, a circa 5 km da Pozzuoli, mentre l’ipocentro si trovava a solo un chilometro di profondità.

La superficialità dell’ipocentro ha contribuito a rendere la scossa particolarmente intensa e facilmente avvertibile dalla popolazione. Numerose le segnalazioni sui social media, dove gli abitanti hanno raccontato di aver percepito un forte boato seguito da un tremore secco ma deciso. Molti residenti, presi dal panico, sono scesi in strada per precauzione.

Fortunatamente non sono stati segnalati danni rilevanti a edifici né persone ferite. Le autorità locali, in collaborazione con i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, hanno avviato subito i controlli nelle aree più sensibili, come scuole, ospedali e infrastrutture strategiche.

I Campi Flegrei, area vulcanica tra le più sorvegliate d’Europa, sono soggetti a fenomeni di bradisismo e attività sismica frequente. Negli ultimi mesi, l’INGV ha registrato un incremento nell’attività sismica, compatibile con le dinamiche tipiche della zona. Gli esperti mantengono alto il livello di attenzione, pur rassicurando che al momento non ci sarebbero segnali di un’imminente crisi eruttiva.

La situazione rimane sotto costante monitoraggio da parte delle autorità competenti, che continueranno a fornire aggiornamenti in tempo reale.