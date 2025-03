Avella: Presentazione del libro “Nicola Pugliese. L’arte di non scrivere” di Stefano Cortese

Questa sera, alle ore 18:30, la Sala Alvarez de Toledo del Palazzo Baronale di Avella ospiterà la presentazione del libro “Nicola Pugliese. L’arte di non scrivere” scritto da Stefano Cortese e pubblicato da Armando De Nigris Editore.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Avella, in collaborazione con la Pro Loco Abella, la gelateria Il Pasquino e Excellentia Cultura. La serata sarà un’occasione per approfondire la figura e l’opera di Nicola Pugliese, autore napoletano noto per il suo rapporto singolare con la scrittura, analizzato con attenzione critica e passione da Stefano Cortese.

Nicola Pugliese è ricordato soprattutto per il romanzo “Malacqua”, pubblicato nel 1977 e divenuto un cult della letteratura italiana, noto per il suo stile unico e per la decisione dell’autore di ritirarsi dalla scena letteraria subito dopo la pubblicazione. Il libro di Cortese esplora non solo le opere di Pugliese ma anche il suo approccio personale alla scrittura, caratterizzato da una sorta di rifiuto delle logiche editoriali tradizionali.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per scoprire i retroscena della vita e delle opere di un autore complesso e affascinante, il cui silenzio è diventato parte integrante del suo mito letterario.