Taurino: “La strada è quella giusta, ho apprezzato il coro dei tifosi in vista di Crotone”

di Lucio Ianniciello

Contento mister Taurino per la vittoria in Coppa Italia: ” Due successi di fila importanti, la strada è quella giusta”.

Su Murano: “È stato in partita, sfortunato per il palo colpito. Nell’altra occasione lo ha infastidito il sole. Ha tentato per 3-4 volte, va bene così. Positivo anche nella fase di non possesso. Sono contentissimo. Fa rabbia quando non aiuta, deve essere determinante”.

L’esordio del classe 2003 Maisto: “Bravo, ha attitudini, qualità. Mi è piaciuto, se lo meritava di giocare. È un centrocampista diverso, è andato vicino al gol, deve fare meglio in pressione. Io non precludo niente a nessuno, non conta l’età”.

Sugli altri: “Bravi Garetto e Zanandrea. Stiamo recuperando i giocatori. Zanandrea ha segnato e ha anche salvato su un errore individuale. È fondamentale la squadra. Anche i giovani Tarcinale e Stanzione potranno avere possibilità di giocare”.

Il mister salentino batte su un aspetto: “Oggi squadra serena. Deve essere un piacere giocare ad Avellino”.

Un incoraggiamento dalla Curva Sud in vista di Crotone: “Ho apprezzato quando i tifosi ci hanno spronato di andare a Crotone con coraggio. Mi dispiace per la diatriba con la società. Emotivamente questo sprone può darci tanto nella prossima trasferta”.

Va più nello specifico sulla partita in Calabria di sabato prossimo: “Loro sono fortissimi, per uscire indenni ci vuole una grande prestazione. Le ultime partite ci danno forza. Ci metteremo un grande spirito”.

Sul cambio di modulo: “Stiamo andando bene, a Latina sconfitta immeritata. Servono convinzione e atteggiamento”.

Chiude parlando di Micovschi: “È meno fantasioso di Ceccarelli ma riparte e copre di più. Mi è piaciuto. Deve essere più determinato sotto porta”.