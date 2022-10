Mugnano del Cardinale: grande successo per la Festa di San Michele.

Si sono chiusi, ieri sera, con immenso successo, i festeggiamenti organizzati in onore di San Michele Arcangelo. Il Comitato Festa ci teneva a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di queste serate. Si ringraziano tutti gli sponsor, che hanno contribuito anche materialmente alla manifestazione; il Sindaco e l’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale, per la disponibilità e per aver accolto le richieste fatte. Si ringrazia la Proloco “Rimettiamoci Insieme”, per aver fatto da spalla e sostegno in questi giorni. Il parroco di Mugnano del Cardinale, Don Giuseppe Autorino, i cullatori ed ragazzi speciali di Villa Santa Filomena, e tutti coloro che, insieme al nostro impegno, hanno reso possibile tutto questo. Grazie infinitamente a tutto il meraviglioso popolo di Mugnano Del Cardinale e a tutti coloro che hanno dimostrato affetto e vicinanza nell’organizzazione e nello svolgimento di questo evento che per noi ha un valore inestimabile.

Grazie a tutti, sperando di ritrovarci, più uniti che mai, il prossimo anno.