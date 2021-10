STATALE 7 BIS, Avellino – Napoli, interdetta al traffico domenica. Ecco perchè

Domenica, 24 ottobre 2021, la Statale 7 bis meglio conosciuta come via Nazionale delle Puglie sarà interdetta la traffico veicolare nel tratto tra i comuni di Monteforte e Avella dalle ore 13,30 circa alle 14,30 per consentire il passaggio della gara ciclistica “Campania in Rosa”.

E’ la sesta edizione del “Giro della Campania in Rosa per le Imprese”, una tra le più importanti gare a tappe del panorama ciclistico nazionale riservata alle categorie donne elite e donne junior. Un vero e proprio ‘giro della ripartenza’ dopo il difficile periodo caratterizzato dalla grave pandemia. Oltre 70 le atlete in gara, domenica 24 ottobre la tappa avvincente Torre del Greco-Grumo Nevano di 115,5 chilometri, caratterizzata da numerosi saliscendi e dal temibile G.P.M. di Monteforte Irpino collocato ad una quarantina di chilometri dalla conclusione.

