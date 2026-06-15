Sperone celebra Sant’Eliseo: fede, tradizione e comunità nel piazzale Sant’Elia

SPERONE – Una giornata intensa di fede, devozione e condivisione ha caratterizzato i festeggiamenti in onore di Sant’Eliseo, che hanno richiamato numerosi fedeli e cittadini nel suggestivo scenario del piazzale Sant’Elia.

La manifestazione religiosa e civile si è svolta in un clima di grande partecipazione, confermando ancora una volta il forte legame della comunità speronese con le proprie tradizioni religiose e popolari.

Momento centrale della giornata è stata la Santa Messa, seguita dalla tradizionale processione che ha attraversato le strade del territorio tra preghiere, canti e manifestazioni di devozione verso il Santo. Numerosi i fedeli che hanno preso parte alle celebrazioni, accompagnando con raccoglimento il percorso religioso.

Al termine delle funzioni, il clima di spiritualità ha lasciato spazio a un piacevole momento di convivialità organizzato dal Comitato Festa Sant’Elia, che ha offerto ai presenti un’occasione di incontro e condivisione. Ad allietare la serata è stata una coinvolgente posteggia napoletana, che ha contribuito a creare un’atmosfera festosa e familiare.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a don Reinaldo, al Comitato Festa Sant’Elia, ai volontari e a tutta la popolazione intervenuta, che con la propria presenza ha reso possibile la piena riuscita dell’evento.

La festa di Sant’Eliseo si conferma così un appuntamento capace di unire fede, tradizione e senso di appartenenza, rafforzando i valori di comunità che da sempre contraddistinguono il paese di Sperone.



