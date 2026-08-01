Festa dei Gigli 2027, la Paranza Volontari 1978 di Brusciano accompagnerà il Giglio del Calzolaio di Nola

BRUSCIANO – La Paranza Volontari 1978 di Brusciano sarà protagonista della Festa dei Gigli di Nola 2027, prendendo parte alla ballata del Giglio del Calzolaio della Famiglia Napolitano, in programma domenica 27 giugno 2027, in occasione della tradizionale celebrazione in onore di San Paolino, Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO dal 2013.

La partecipazione della storica paranza bruscianese arriva dopo il completamento delle procedure di assegnazione delle corporazioni da parte della Fondazione Festa dei Gigli. Per i Volontari 1978 si tratta di un ritorno importante alla manifestazione nolana: l’ultima presenza risale infatti al 2017, quando accompagnarono il Giglio del Panettiere, caratterizzato dal progetto artistico di Pasquale Terracciano.

L’annuncio è stato celebrato nella serata di giovedì 30 luglio a Brusciano, in occasione dell’alzata dello striscione dedicato al Giglio Calzolaio Nola 2027. All’evento hanno partecipato i rappresentanti dell’Associazione Giglio Ortolano 1875, la Paranza Volontari 1978, la Famiglia Napolitano, la Vizzo-Sirignano Band, i cantanti Antonio Imperioso e Angelo Falco, oltre al Lieto Service di Nola.

Nel corso della manifestazione è stato presentato l’organigramma del Giglio del Calzolaio 2027. A guidare la corporazione sarà il Maestro di Festa Leonardo Napolitano, affiancato dal piccolo Gennaro, con un progetto ispirato al Cammino di Santiago, ricco di richiami simbolici, culturali e religiosi.

La serata è stata animata dall’esecuzione di numerosi brani del repertorio giglistico e da omaggi musicali dedicati ai protagonisti dell’iniziativa, tra cui il celebre motivo “Ritorno a Siviglia”, prima del brindisi finale e del buffet che hanno concluso l’incontro augurando un proficuo percorso organizzativo verso l’edizione 2027 della Festa dei Gigli.

Nel frattempo, l’Associazione Giglio Ortolano 1875 è impegnata nei preparativi della 151ª Festa dei Gigli di Brusciano in onore di Sant’Antonio di Padova, in programma dal 26 agosto al 1° settembre 2026, con la tradizionale Ballata dei Gigli prevista per domenica 30 agosto.

L’organigramma dell’Ortolano 1875 vede Luigi Monda alla presidenza dell’associazione, la professoressa Maria Pia Di Monda come presidente dei festeggiamenti, Steve Di Maio nel ruolo di padrino, la Band Saccone e Parrella, i cantanti Salvatore Minieri e Luigi Abate, il paroliere Raffaele Giordano, il Lieto Service per l’impianto audio, Antonio Toppi – Bottega d’Arte Pracetella per la costruzione dell’obelisco e Pasquale Terracciano autore del progetto artistico dal titolo “Oneiros”, con il sostegno della Paranza Volontari Bruscianesi 1978.

Antonio Castaldo