Montoro (AV) – Acquista un paio di scarpe, ma è una truffa: 44enne tarantino denunciato dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 44enne della provincia di Taranto per “truffa”.
Nella circostanza, una donna del posto, dovendo acquistare un paio di scarpe, è stata attratta da un’offerta pubblicata su una piattaforma social, effettuando, online, il pagamento di circa 155euro.
Dopo la transazione economica, il finto venditore si rendeva di fatto “irreperibile”, interrompendo ogni tipo di contatto con la malcapitata la quale, nonostante gli innumerevoli e vani tentativi di rintracciarlo, resasi conto di essere stata raggirata, si rivolgeva ai Carabinieri per denunciare la spiacevole vicenda.
Dopo la denuncia i militari dell’Arma, attraverso una serie di accertamenti, sono riusciti a identificare il venditore che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà per il reato di truffa.
Si ricordano ancora una volta gli utili consigli diffusi con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti di provenienza illecita.