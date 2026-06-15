“Senza Confini”, a Roccarainola il convegno dedicato a lavoro, inclusione e opportunità per i ragazzi con disabilità

ROCCARAINOLA – Un momento di confronto, sensibilizzazione e proposta concreta per costruire nuove opportunità di inclusione sociale e lavorativa. È questo l’obiettivo del convegno “Senza Confini – L’impasto della felicità”, in programma venerdì 3 luglio alle ore 18:00 presso il Santuario di Sant’Agnello Abate, in Piazza Sant’Agnello a Gargani di Roccarainola.

L’iniziativa, promossa nell’ambito della manifestazione “Pizza Pazza in Piazza”, punta a mettere al centro il tema dell’inclusione attraverso il lavoro, valorizzando esperienze capaci di trasformare la disabilità in una risorsa e in un’occasione di crescita per l’intera comunità.

Ospite d’onore sarà Nico Acampora, fondatore di PizzAut, il celebre progetto sociale che ha rivoluzionato il concetto di inclusione lavorativa offrendo concrete opportunità professionali a ragazzi autistici. La sua testimonianza rappresenterà il cuore dell’incontro, raccontando un’esperienza che in pochi anni è diventata un modello riconosciuto a livello nazionale.

Il convegno vedrà inoltre la partecipazione di rappresentanti del Centro per l’Impiego, di imprenditori locali e dell’Assessore regionale alle Politiche del Lavoro, chiamati a confrontarsi su strategie e strumenti utili a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Lo slogan dell’evento, “Insieme possiamo fare la differenza”, racchiude il messaggio che gli organizzatori intendono lanciare: creare una rete tra istituzioni, imprese e associazioni per costruire un futuro più inclusivo, abbattendo barriere culturali e sociali.

L’ingresso è libero e aperto a cittadini, famiglie, operatori del settore e a tutti coloro che credono nel valore dell’inclusione e della solidarietà.

Una serata che si preannuncia ricca di contenuti, emozioni e testimonianze concrete, con l’obiettivo di dimostrare che il lavoro può diventare uno straordinario strumento di autonomia, dignità e partecipazione sociale per tutti, senza confini.