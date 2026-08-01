AVELLINO. Terremoto Campi Flegrei, Pizza: “Vicini alle istituzioni e alla popolazione”

Avellino, 1 agosto 2026 – “Apprendo le notizie che giungono dai Campi Flegrei in seguito alla scossa di terremoto che ha colpito il territorio. A nome mio personale e dell’intera comunità di Avellino esprimo la più profonda vicinanza e solidarietà ai cittadini, ai sindaci e alle istituzioni locali impegnate in queste ore delicate. Conosciamo bene cosa significa vivere sulla paura e sull’incertezza. Per questo sentiamo ancora più forte il dovere di stare accanto a chi oggi sta affrontando momenti di paura e difficoltà.

Il Comune di Avellino si mette sin da subito a disposizione della Regione Campania, della Protezione Civile e dei Comuni colpiti per ogni forma di supporto e collaborazione che potrà essere utile.

In questo momento la priorità è la sicurezza delle persone. A tutte le famiglie flegree va il mio abbraccio. Non siete soli. Avellino vi è vicina”.