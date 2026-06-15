AVELLA-NOLA. Lutto per la scomparsa di Rosalba Partinico vedova Piccirillo: l’ultimo saluto martedì nella Chiesa di San Felice

La comunità avellana si stringe con affetto e gratitudine nel ricordo della prof.ssa Rosalba Partinico vedova del maresciallo Piccirillo, venuta a mancare il giorno 13 giugno, all’età di 89 anni.

Per molti anni la Prof.ssa Partinico ha prestato servizio presso le Scuole Medie, dove ha formato generazioni di studenti con competenza, passione e un profondo senso del dovere. Il suo insegnamento si è distinto per il rigore metodologico unito a una costante attenzione umana verso i ragazzi. Nella memoria di colleghi ed ex alunni resta l’immagine di un’educatrice autorevole e presente, capace di trasmettere non solo nozioni, ma anche valori e rispetto per lo studio.

Moglie del Maresciallo Piccirillo, Rosalba è stata punto di riferimento per la famiglia e per quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla. La sua vita è stata dedicata alla scuola, alla famiglia e alla comunità.

I funerali si terranno domani 16 giugno, alle ore 11, presso la Parrocchia S. Felice Vescovo e Martire in Piazza Collegio a Nola.

A dare il triste annuncio sono i familiari, i figli dott. Giovanni e prof. Antonello, la nuora la prof.ssa Eleonora e i nipoti Nunzio, Rosalba e Gabriele. La famiglia ringrazia sentitamente per la vicinanza in questo momento di dolore.

Ad Avella il nome della prof.ssa Rosalba resta legato alla storia della scuola pubblica e all’impegno di chi ha scelto di insegnare con coscienza e cuore.

Alla Prof.ssa Rosalba Partinico vadano la stima della comunità e la gratitudine di tutti gli studenti che ha accompagnato nel loro percorso di crescita.

Riposa in pace.

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