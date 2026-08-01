San Giuseppe Moscati di Avellino, Flavio Cesaro è il nuovo direttore della Medicina d’Urgenza e del Pronto Soccorso

AVELLINO – È Flavio Cesaro il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino.

Specialista in Medicina Interna, Cesaro approda all’ospedale irpino dopo una significativa esperienza professionale maturata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale CTO dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, dove si è distinto per l’attività svolta nell’ambito dell’emergenza-urgenza.

Nel corso della sua carriera ha sviluppato competenze altamente specialistiche nella gestione del paziente critico, nell’ecografia d’urgenza e nelle principali procedure di emergenza, affiancando all’attività assistenziale un costante impegno sul fronte della ricerca e della formazione.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, il nuovo primario porta con sé un bagaglio di esperienza clinica e organizzativa che contribuirà al rafforzamento dei servizi di emergenza dell’Azienda Ospedaliera “Moscati”, con l’obiettivo di garantire un’assistenza sempre più efficace e qualificata ai pazienti.

La nomina rappresenta un importante tassello nel percorso di potenziamento dell’ospedale di Avellino, punto di riferimento sanitario per l’Irpinia e per un ampio bacino di utenza della Campania.