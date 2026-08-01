Avella, nuovo tentativo di furto al Pit Stop Caffè: il sistema nebbiogeno mette in fuga questa volta i malviventi

AVELLA – A pochi giorni dal precedente assalto, il Pit Stop Caffè è stato nuovamente preso di mira dai ladri. Il nuovo tentativo di furto è avvenuto intorno alle 3 del mattino, ma questa volta il colpo è fallito grazie al tempestivo intervento del sistema di sicurezza nebbiogeno, recentemente ripristinato dopo il precedente episodio.

L’impianto si è attivato regolarmente, saturando i locali con una fitta nebbia artificiale e costringendo i malviventi ad abbandonare immediatamente l’azione. I responsabili sono riusciti soltanto a danneggiare la porta d’ingresso, senza riuscire a sottrarre denaro o merce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno avviato gli accertamenti per identificare gli autori del tentato furto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza e verificando eventuali collegamenti con il colpo messo a segno nei giorni scorsi.

Nel precedente episodio, una banda composta da cinque persone, a bordo di un’Audi priva di targhe, era riuscita a introdursi nell’attività commerciale, portando via gratta e vinci, tabacchi e una cassa automatica, poi risultata priva di denaro contante. In quell’occasione, un guasto tecnico aveva impedito il funzionamento del sistema nebbiogeno, agevolando la fuga dei ladri e causando ingenti danni.

Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto e risalire ai responsabili dei due episodi.