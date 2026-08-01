Mugnano: premiati vincitori del contest “Addobba il tuo balcone con Maria”

In occasione della festa patronale in onore di Maria Santissima delle Grazie, lo scorso mese di giugno il Comitato Festa ha lanciato la prima edizione del contest “Addobba il tuo balcone con Maria”.

La risposta del popolo di Mugnano è stata straordinaria: tantissimi i balconi addobbati, numerosissimi i post e i tag sui social dedicati alla Madonna.

Tanta creatività, tanto amore e tanta devozione hanno reso difficile la scelta dei vincitori.

Alla fine si è deciso di premiare lo spirito di collaborazione e di comunità.

I vincitori della prima edizione sono Pina Violante e Carolina Battaglia. Non solo hanno addobbato con cura i propri balconi, ma hanno contribuito anche ad abbellire via Gramsci, portando i colori e i simboli della festa in tutta la strada.

La premiazione si è svolta in piazza, dinanzi al Santuario, simbolo per eccellenza del paese. Lì alcuni rappresentanti del Comitato Festa hanno consegnato a Pina un gagliardetto della Madonna delle Grazie, a ricordo di questa bella iniziativa.

Gli organizzatori dichiarano:

“Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato. Vi siete impegnati davvero tanto e si è visto. Questa prima edizione del contest è andata benissimo, grazie al popolo di Mugnano che ogni anno rende la nostra festa ancora più bella”.

L’ appuntamento è alla prossima edizione, con la speranza di vedere ancora più balconi “vestiti a festa” per Maria.