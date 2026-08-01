Giuseppe Vecchione – Uniti per Sperone: “Sicurezza nel Mandamento: è il momento di rafforzare la presenza sul territorio“

“Dopo quanto successo nuovamente stanotte nell’area servizio Pitstop di Avella, e visti i diversi episodi di reati, o semplici tentativi di reato, degli ultimi anni, ci chiediamo se sia il caso che i Sindaci chiedano un incremento di presidio di forze dell’ordine nel nostro territorio. Va tentata ancora una volta la strada del dialogo istituzionale, ora che c’è il nuovo Prefetto Fico.

Senza allarmismi, si deve seriamente indagare se il nostro territorio ha il numero di personale addetto, e mezzi, adeguato, tenuto conto anche della vasta competenza territoriale del Comando di Compagnia di Baiano.

Alle forze dell’ordine, sia chiaro, che nonostante le carenze di organico (In Italia mancano alla conta circa 10.000 unità di Carabinieri rispetto a quelli previsti dalla Legge. Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2026/02/19/comandante-carabinieri-mancano-10.200-unita-condizionata-operativita_ac17a7ac-bd5d-49c1-a48e-124e879a1b17.html?utm_source=chatgpt.com), e mezzi, si dedicano con professionalità e dedizione, va tutta la nostra solidarietà e ringraziamento.

Va riaperto, inoltre, il confronto politico, che potrebbe passare dall’Unione dei Comuni, se non per unificare il servizio su base mandamentale, almeno per operare con una cooperazione rafforzata di Polizia Municipale: perché non prevedere alcune unità aggiuntive, senza intaccare quelle esistenti sui singoli paesi, a carico di tutti e sei i Comuni del comprensorio, con compiti di presidio e controllo mandamentali?

Da un rafforzamento della Polizia Municipale del mandamento, potrebbe derivarne un contributo prezioso di questo corpo alla condizione di sicurezza del territorio.

Ribadisco: nessun allarmismo, solo analisi della situazione e risposte concrete, che peraltro i cittadini aspettano”.