Sperone, Angelo Soriano entra in Consiglio comunale: “Sarò utile al paese con serietà e concretezza”

Novità nel Consiglio comunale di Sperone. Nella giornata di oggi, 6 maggio 2026, Angelo Soriano ha ufficialmente assunto l’incarico di consigliere comunale a seguito della surroga determinata dalle dimissioni di Giuseppe Vecchione.

Soriano subentra come primo dei non eletti della lista “Uniti per Sperone”, la compagine che alle elezioni amministrative del 2021 aveva sfidato la lista dell’Orologio guidata dall’attuale sindaco Adolfo Alaia.

L’ingresso in Consiglio arriva nell’ultimo anno dell’attuale legislatura, ma il neo consigliere ha già tracciato la linea del proprio impegno politico e istituzionale.

“Entrare in Consiglio in questo modo non cambia una cosa fondamentale: il ruolo che vado a ricoprire richiede serietà, ascolto e concretezza”, ha dichiarato Soriano nel suo primo intervento pubblico dopo l’insediamento.

Parole improntate al rispetto istituzionale e alla volontà di contribuire al lavoro amministrativo senza polemiche. “Entro in questo Consiglio con rispetto per le istituzioni e per chi ha amministrato fino ad oggi. Per la parte che mi compete mi impegnerò a fare una cosa sola: essere utile al paese. Con presenza, serietà e chiarezza”.

L’ingresso di Soriano segna dunque un nuovo avvicendamento all’interno dell’assise comunale di Sperone in una fase che accompagnerà l’amministrazione verso la conclusione dell’attuale mandato amministrativo.