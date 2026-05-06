“In-stabili Equilibri”: ad Avellino il convegno di Demetra è Donna sulle sfide tra lavoro, cura e realizzazione femminile

Conciliare lavoro e famiglia: le storie di cinque grandi donne della nostra terra al centro del Convegno del 7 maggio 2026 promosso dal Centro Antiviolenza “Demetra è Donna”.

Si terrà al Circolo della Stampa di Avellino alle ore 17.00 il Convegno “IN-STABILI EQUILIBRI: storie di donne tra lavoro, cura e realizzazione”, dedicato al tema della conciliazione tra lavoro, famiglia e vita personale, una delle sfide più attuali e complesse che affrontano le donne oggi.

Per la Cooperativa Demetra interverranno le dott.sse Maria Rosaria Famoso e Maria Calabrese, che dialogheranno con: Annamaria Oliviero, avvocata e Sindaca di Torrioni (AV); Ilaria Petitto, titolare dell’azienda vinicola Donnachiara; Federica Saporito e Claudia Garofalo, co-fondatrici dell’Associazione “Il Fiorellino e la tartaruga”; Adelaide Fede, cfo e socia dell’azienda Creazioni FASS; modera l’evento Luisa De Lisio, responsabile per la sede di Avellino dell’Agenzia Mestieri Campania. L’obiettivo è promuovere una riflessione collettiva sul valore del lavoro femminile, sull’importanza delle reti di sostegno e sulla necessità di costruire modelli sociali e lavorativi più inclusivi, capaci di favorire una reale parità di opportunità. Il Centro Antiviolenza Demetra è Donna, da sempre in prima linea per l’emancipazione femminile, è affiancata nell’iniziativa da Fondo Sviluppo (Confcooperative), promotore del bando Rompi il Silenzio, e Obiettivo Famiglia- Federcasalinghe AV; un momento musicale sarà a cura degli artisti e delle artiste dell”Associazione MUSA APS.