Serie A futsal. Sandro Abate a valanga, 5-1 al Cmb Matera.

di Redazione sportiva

La Sandro Abate si riscatta alla grande, al Paladelmauro il Cmb Matera viene travolto per 5-1.

Dopo un solo minuto Dalcin porta in vantaggio gli avellinesi. La risposta dei materani è pronta, il palo di Cesaroni salva i padroni di casa. Le occasioni si susseguono a ripetizione, Danicic, Creaco e Pazetti per la Sandro Abate, Mohammed per i lucani al quale si oppone Perez. Il raddoppio irpino è ancora firmato da Dalcin, la deviazione di Petrucci inchioda Weber che nella prima marcatura era stato tradito da un rimpallo, sfruttato dal calcettista della Sandro Abate. Al 17′ è tris, scatenato Dalcin, il suo missile questa volta è “pulito” e Weber non può niente.

Matera cerca di rientrare nel match, la dea bendata gli volta ancora le spalle con la traversa di Cesaroni. Il passivo per gli ospiti è pesante ma non mollano. Intanto la gara sfila via, Alex va vicino al 4-0 e Mohammed trova il 3-1 al 18′. Ci pensano Avellino e lo stesso Alex a fissare il risultato sul 5-1.

adsense – Responsive – Post Articolo