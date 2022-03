M5S, Aversano: “Eic, bene elezione di Romano in un ente strategico fondamentale per la nostra regione”

Il consigliere regionale: “È stando all’interno di enti e istituzioni che possiamo dar vita al vero cambiamento”

“Cambiare vuol dire crescere e il Movimento 5 Stelle, dagli anni delle barricate ai tanti risultati conseguiti all’interno delle istituzioni a ogni livello, ha dimostrato di essere maturato, dando un senso al concetto di politica. Lo abbiamo fatto mettendo al centro, sempre e comunque, l’interesse della nostra gente e della nostra terra. E lo abbiamo fatto sia dai banchi delle opposizioni, che stando al governo di un territorio, da dove abbiamo potuto cominciare finalmente a incidere e a dar vita al vero cambiamento. È in questa fase di crescita che abbiamo inanellato un altro importante risultato, con l’elezione di Roberto Romano, già consigliere comunale per il Movimento 5 Stelle ad Aversa, a membro del Consiglio dell’Eic (Ente Idrico Campano)”. Lo annuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore Aversano. “Un altro risultato nel territorio del Casertano, dopo l’ingresso in giunta al Comune di Caserta della nostra assessora Carmela Mucherino, che sta facendo un ottimo lavoro nell’amministrazione guidata da Carlo Marino. Per cambiare le cose, migliorarle ed essere non più solo il megafono dei nostri cittadini, dobbiamo stare tra coloro che decidono, che compiono scelte per il futuro di tutti. Ringrazio chi ha proposto il nome di Roberto Romano – conclude Aversano – di cui apprezzo da sempre la grande professionalità e le qualità umane, e gli auguro un buon lavoro al servizio di un ente strategico fondamentale per la gestione del ciclo delle acque in Campania”.

adsense – Responsive – Post Articolo