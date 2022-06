Saviano: targa ricordo del Rotary Club Marigliano “Adrianea” per la donazione di 10 tigli

Si terrà sabato 11 giugno alle ore 9.30 a Via Miccoli, in prossimità del plesso scolastico, la cerimonia di consegna della targa ricordo del Rotary Club Marigliano “Adrianea” per la donazione di 10 tigli al Comune di Saviano che sono stati piantumati in via Miccoli. I tigli sono alberi particolarmente vocati per depurare l’aria dalle polveri sottili e l’iniziativa rotariana rientra nelle azioni a favore dell’ambiente e del verde pubblico.

Alla cerimonia presenzieranno il Sindaco Vincenzo Simonelli, la Presidente del Consiglio Comunale Carmela Vecchione, l’Assessore all’Ecologia Giuseppe Allocca, la Presidente del Rotary Club Marigliano Elisa De Luca, il Presidente della Consulta Cittadina Ambientale Giuseppe Monaco.

adsense – Responsive – Post Articolo