“Nola domani” chiude la campagna elettorale in piazza Marco Clodio Marcello. Candidato sindaco Barbato “Non abbiamo bisogno di effimere parate, ma di ascoltare la comunità”

L’ evento conclusivo sarà coerente con tutta la linea tenuta in questo percorso elettorale, come ribadisce lo stesso Barbato.

“Alle parate preferisco la mia comunità – afferma Barbato – rappresentanti istituzionali che sostengono una parte politica, fanno passare un messaggio pericoloso per la democrazia. Abbiamo scelto di fare una campagna basata sull’ ascolto, sull’ incontro, sulla condivisione. La nostra coalizione è ben rappresentata sul territorio. Non si ha necessità di acquisire il consenso per conto terzi: per chi conosce davvero il territorio basta uno sguardo e una stretta di mano. Ho percorso chilometri a piedi, fino alle località più lontane del nostro territorio comunale. Ne ho apprezzato le identità ed i valori. Sono fiducioso, perché siamo la voce della comunità e la discontinuità con chi vuole che questo territorio debba sempre subire passivamente iniziative calate dall’alto e volute da altri“

