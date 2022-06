Brusciano Festa dei Gigli 2022… eppur si muove.

Ampi spiragli di luce si dispiegano sulla Festa dei Gigli di Brusciano dopo gli oscurati anni dovuti all’emergenza sanitaria della Pandemia da Covid-19. L’ottimismo nasce dalla constatata ripresa degli eventi pubblici a larga partecipazione popolare. A partire dall’iniziativa civile dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Avv. Giacomo Romano, concretizzatasi con la trascorsa Festa della Repubblica, nel 76esimo Anniversario 2 Giugno 1946-2022, e la prospettata “Festa dei Gigli 2022” in sintonia con la programmata iniziativa religiosa per i festeggiamenti di Sant’Antonio di Padova per il 13 Giugno 2022 con la Santa Messa celebrata dal Parroco, Don Salvatore Purcaro, la Processione Antoniana insieme alla Comunità Interparrocchiale e conclusivamente l’installazione del Giglio Monumentale, in scala ridotta, offerto dall’Associazione “Sant’Antonio Arte Bruscianese”. La “Buona Novella” i bruscianesi l’ha appresa leggendo due successivi post pubblicati sulla pagina personale del Primo Cittadino. Il primo, mercoledì 1 giugno 2022: “Presto torneranno i nostri importanti appuntamenti religiosi. Il primo la processione dedicata a Sant’Antonio e questa sera ho preso parte ad una riunione col parroco don Salvatore Purcaro e i rappresentanti dei comitati dei Gigli. Riprendiamo gradatamente e con responsabilità tutte le cerimonie legate alla nostra amata Festa dei Gigli”.

Il secondo, sabato 4 giugno 2022 “Cari bruscianesi, ritorniamo a vivere la nostra città e torniamo a farlo dalle nostre tradizioni. Il 13 giugno, dopo la processione, insieme al parroco don Salvatore Purcaro, partecipiamo tutti a questo momento storico di ripresa e di rilancio della Festa durante il quale abbelliremo la città con uno dei suoi simboli: un obelisco che sarà installato di fronte al Municipio, donato da Sant’Antonio arte bruscianese. Insieme per essere comunità”.

Sempre via social s si legge che “Il comitato Giglio dei Lavoratori 1973 è lieto di comunicare a tutta la cittadinanza bruscianese e non che il giorno 14 giugno 2022 ci sarà l’alzata dello striscione e la presentazione dell’intero staff che ci accompagnerà per tutta la festa di Sant’Antonio 2023.! Tutto ciò si svolgerà alle ore 20:00 del giorno 14 giugno 2022 in piazzetta San Sebastiano (ex ufficio postale)”.

Tanto nel segno di un progressivo ritorno alla normalità e rivitalizzazione collettiva con l’accompagnamento di Sant’Antonio di Padova per il ripristino della integrale “Ballata dei Gigli” nel mese di agosto del 2023 a Brusciano.

Antonio Castaldo

