Regionali 2025, Fratelli d’Italia avvia la macchina organizzativa: sabato a Salerno vertice con i candidati al Consiglio Regionale

Fratelli d’Italia accelera in vista delle elezioni regionali di novembre 2025 e chiama a raccolta dirigenti e aspiranti candidati. L’appuntamento è fissato per sabato 19 aprile, a partire dalle ore 9:00, nella sede provinciale del partito a Salerno. Un incontro cruciale per avviare ufficialmente la selezione delle figure che comporranno la futura lista di FdI per il Consiglio Regionale della Campania.

A presiedere l’incontro ci saranno due esponenti di spicco del governo nazionale: il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli e il Sottosegretario ai Trasporti Antonio Iannone. Sarà a loro che i componenti del Direttivo Provinciale dovranno formalizzare le proprie disponibilità alla candidatura, in un confronto che si preannuncia strategico per definire le prossime mosse del partito guidato da Giorgia Meloni.

Dopo le esperienze organizzative già avviate a Napoli e Caserta, anche Salerno si allinea alla linea della chiarezza anticipata: Fratelli d’Italia intende costruire da subito una squadra competitiva, individuando non solo i profili per la competizione elettorale, ma anche le personalità più idonee a supportare un eventuale candidato presidente del centrodestra.

L’obiettivo è chiaro: selezionare con largo anticipo una rosa di candidati radicati sul territorio, capaci di rappresentare al meglio le istanze locali e di contribuire concretamente alla costruzione di un’alternativa politica credibile e vincente per la Campania. Inizia così, da Salerno, un nuovo tassello nella strategia elettorale di Fratelli d’Italia.