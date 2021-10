RC Auto: sarà obbligatorio assicurare tutti i veicoli anche se non utilizzati. Non ci sarà più la sospensione assicurativa

Era già nell’aria, come più volte ribadito dalla Corte Europea di Giustizia. Ora la conferma, con gli ultimi emendamenti del Parlamento Europeo c’è l’obbligo di assicurazione per tutti i veicoli, anche se non utilizzati e tenuti fermi in spazi privati. Una decisione che determina anche l’impossibilità della formula di sospensione della RC Auto, offerta da molte compagnie assicurative.

Anche se al momento la normativa italiana prevede l’assicurazione solo per i veicoli fermi in strada, con la nuova direttiva, l’Italia dovrà adeguarsi agli standard e alla direzione imposti dall’UE. Da questa norma si salvano solo i mezzi inutilizzati, sotto forma di relitto, privi di ruote o di motore, da ritenersi come telai incapaci di circolare.

Mentre per quanto riguarda la mobilità urbana l’Unione Europea non si è ancora espressa. La decisione sull’obbligo di copertura per monopattini e biciclette a pedalata assistita è a discrezione dei singoli Stati membri.

adsense – Responsive – Post Articolo