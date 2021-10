CERVINARA. Preoccupano i nuovi positivi, il sindaco valuta il ritorno alla DAD

“Continua purtroppo la risalita della curva dei contagi. L’azienda sanitaria ha comunicato che altri 8 nostri concittadini sono rimasti contagiati. Le persone attualmente positive sono 15. Di esse 9 sono ragazzi e, tra i rimanenti 6 adulti, ci sarebbero anche persone non vaccinate. Alla luce del numero di casi e della delicatezza della situazione che sta interessando soprattutto la comunità scolastica, già nella giornata di ieri, in applicazione della normativa vigente in materia che prevede la necessaria e preventiva valutazione dell’Asl prima di ogni provvedimento del Sindaco, abbiamo inoltrato richiesta al Dipartimento di prevenzione, dandone informazione anche al Prefetto, di una relazione aggiornata sulla situazione epidemiologica che sta interessando il nostro comune. Se, come sembra emergere dai primi dati ufficiosi, la relazione dell’Asl dovesse evidenziare il permanere di una situazione delicata, saremo costretti a sospendere le attività didattiche in presenza al fine di mitigare il rischio di ulteriore diffusione del virus. Naturalmente continuiamo a monitorare la situazione, anche in attesa dello screening già richiesto all’azienda sanitaria. In tal senso, pochi minuti fa abbiamo avuto un ulteriore confronto sia con il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl sia con la Prefettura di Avellino. Nelle prossime ore contiamo di avere ogni ulteriore necessario elemento di valutazione epidemiologica”.

Questa la nota del sindaco Lengua.

