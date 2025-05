Quadrelle. Casa Mattis- Dimora storica, verso il Premio Galante Colucci-Pio Stefanelli. Si conferiscono i Mai d’Argento, edizione 2025 Testimonial, Rosaria Troisi

E’ in programma giovedì –29 maggio, ore 10,00– la cerimonia di premiazione per il conferimento dei Mai d’Argento alla memoria di Galante Colucci e Pio Stefanelli. Evento unico nel suo genere, che mira a costruire e sviluppare feconde sinergie nel connettere la visione del volontariato civico del libero associazionismo e delle Pro Loco con la primaria e fondamentale funzione formativa e culturale della Scuola, a servizio del territorio.

Per la circostanza, si ritiene opportuno pubblicare il prospetto delle tracce tematiche del Concorso di idee, per l’attribuzione dei Mai d’ Argento, edizione 2024\25, con il relativo bando diffuso il 10 gennaio scorso, e termine di scadenza, fissato al 30 aprile. Tracce tematiche da trattare in modalità di saggio breve, reportage giornalistico, composizione grafico–pittorica, testo poetico e\ o di narrativa, docu–film, con format individuale e\o di gruppo.

Scenari in retrospettiva

Tra fine ‘800 e inizio ‘900

Quando la motorizzazione di massa non era neanche immaginata

Mobilità locale a trazione animale e le tecniche artigianali

Carri, carretti, carrozze, vetture– cocchio e diligenze, traini e calessi

Sguardi sul presente e sul futuro

Web, IA e dintorni

A) Jet, super – jet, treni in monorotaia ultra – veloci, modalità ferroviarie in alta velocità e alta capacità , e così proseguendo su gomma in super – strade, per non dire del largo impiego dei mezzi navali di assoluta affidabilità e sicurezza in servizi veloci : sono i testimonial generici della silenziosa rivoluzione nei trasporti in atto nel corrente secolo. Una rivoluzione irreversibile che annulla le distanze geografiche e assimila il mondo ad un comune villaggio oltremodo affollato, da otto miliardi di persone residenti.

B) Da Guglielmo Marconi,- l’ inventore delle telecomunicazioni, che la stampa del ‘900 proclamò il Prometeo della civiltà umana per il mirabolante e grande salto di progresso e di evoluzione intellettiva fatto compiere alla società e all’uomo nel fruire dell’ informazione pubblica e privata -, ad Elon Musk,- il visionario tecnologo e poliedrico imprenditore-, assertore addirittura della coscienza planetaria che incapsula la mondialità, rendendosene persino garante sotto vari aspetti, tra i quali squaderna i sistemi satellitari per la sicurezza nella difesa militare e le piattaforme di news a flusso permanente e ultra – veloce, di cui detiene il controllo diretto. E Musk è soltanto uno dei capofila di quella che già si propone come una fitta schiera di competitor che gli sono pari nel complesso sistema del web e dei suoi illimitati utilizzi. Competitor in grado scalzarlo dal podio che occupa … in un baleno, secondo i criteri del tecno–capitalismo che non conosce frontiere.

C) La letteratura fantascientifica nelle opere di Asimov e i riverberi nel mondo dell’ Intelligenza artificiale.

D) Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft sono in chiamati I Titani del Web, su cui esercitano una presenza pervasiva e totalizzante sui più diversificati versanti telematici, ma sono chiamate anche Le Cinque sorelle, parafrasando l’appellativo delle Sette sorelle identificativo, negli anni ’30 del ‘900, delle aziende statunitensi dominanti a livello internazionale sul mercato del petrolio e dei suoi derivati, assi portanti dell’economia mondiale, in virtù anche dell’imponente ruolo assunto dall’ industria automobilistica, potenziata dalle dinamiche del sistema- Ford. Le Cinque sorelle e le loro incontenibili dinamiche rappresentano la soglia alta e compiuta del modello, con cui l’ Occidente primeggia negli scenari della geopolitica internazionale, in virtù delle strutture organizzative che permettono di competere con determinazione nell’economia di mercato, in funzione dei propri obiettivi.

E) La robotica e la molteplicità delle sue applicazioni. Strumenti e opportunità di vita e pace per l’intera umanità, ma anche di morte e distruzione, ad esempio, con i robot – soldato, guidati a distanza e schierati in formazione bellica di conquista. I campi dell’ una come dell’ altra scelta interpellano, sempre e in tutte le circostanze, la donna e l’ uomo, la cittadina e il cittadino nella loro personalità, in rapporto con le rotte percorribili, per realizzare il bene comune, in cui si riconoscono per idee e visioni. E che intendono seguire, con il coerente e pratico agire.