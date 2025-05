BAIANO. Addio a Carmine Bernardo, colonna della Polizia Penitenziaria e uomo di grande cuore

La comunità di Baiano è in lutto per la scomparsa di Carmine Bernardo, Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, venuto a mancare all’età di 55 anni. Un uomo stimato per il suo impegno professionale e amato da tutti per la sua umanità, la sua disponibilità e il suo sorriso sempre pronto.

Lascia nel dolore la moglie Lucia Colurciello, i figli Pellegrino, Rachele e Domenico, la nuora Annarita Scorcia, i nipotini Lucia e Carmine, la mamma Rachele Soriano, la suocera Carmela Sirignano, il fratello Salvatore, le sorelle Rosetta e Franca, i cognati, le cognate, nipoti, parenti e amici tutti.

I funerali si terranno oggi giovedì 1° maggio alle ore 16:30, con partenza dalla casa dell’estinto in via Michelangelo, 2, a piedi raggiungerà la Chiesa di Santo Stefano in Baiano. Dopo il rito religioso, la famiglia saluterà il caro Carmine in chiesa e la salma proseguirà per il cimitero di Baiano, dove si svolgerà la tumulazione in forma privata.

Il messaggio della famiglia

“Ci hai insegnato tutto, tranne a vivere senza te… Sei l’unico addio che non riusciremo mai a dire.”

Parole che esprimono un dolore profondo e una gratitudine infinita per l’uomo che Carmine è stato: un esempio di dedizione, amore e rispetto per la vita e per chi lo ha conosciuto.