Truffe agli anziani in aumento, convegno dei Carabinieri di Flumeri per prevenirle.

Continua l’impegno dei Carabinieri di Flumeri, per prevenire uno dei reati più ripugnanti, le truffe e frodi informatiche, agli anziani.

A tal proposito, il Maresciallo Maggiore Mirko Nocera, Comandante la Stazione Carabinieri di Flumeri, ha indetto per il prossimo 9 maggio 2025, un convegno, che a partire dalle ore 10.00 a.m, si terrà presso l’Aula San Rocco di Flumeri, proprio per affrontare i reati contro gli anziani in particolare.

Al convegno, parteciperà anche il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino il Capitano Ludovica Arrabito e rappresentanti delle istituzioni locali, civili, religiose e del volontariato.

Si tratta quindi, di una campagna di sensibilizzazione rivolta agli ambosessi over 65, per cui facciamo in appello a tutte le persone della società flumerese e dei paesi che si affacciano sulla Valle Ufita, a voler partecipare all’evento.

Carmine Martino