“PERCORSI D’AUTUNNO”. Mostre, libri, musica, teatro, incontri al Museo Irpino e alla Biblioteca Capone

Con l’arrivo dell’Autunno il Museo Irpino e la Biblioteca “S. e G. Capone” presenta il nuovo programma di eventi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Il Museo e la Biblioteca diventano ancora una volta un luogo aperto dove poter vivere percorsi d’arte, teatro, musica e letture nelle lunghe giornate d’Autunno grazie alla collaborazione di artisti e autori locali e nazionali e di associazioni del territorio.

Dalle celebrazioni per il centenario della morte di Giovanni Verga alle performance musicali e teatrali, passando per un omaggio a Pier Paolo Pasolini, reading e incontri di scienza e non solo, fino ad arrivare alle imperdibili avventure di Diabolik: 3 mesi e ben 19 eventi per scoprire insieme il piacere di un Autunno al MuBi!

Un’offerta culturale ampia ideata e promossa dalla Provincia di Avellino, con il Presidente Rizieri Buonopane, e dal Coordinamento Tecnico- Scientifico del Museo Irpino e della Biblioteca “S. e G. Capone”, per valorizzare il patrimonio storico-architettonico della Provincia stessa.

Tutte le attività si svolgeranno nelle due sedi storiche del Palazzo della Cultura e del Carcere Borbonico e saranno libere e gratuite.

Programma

OTTOBRE

Martedì 4 Ottobre

Palazzo della Cultura

18.00

Presentazione del libro Biblio Road. Le arti visive nel mondo del vinile di Filippo Barbaro con Gianpietro Verosimile

19.30

Dj set a cura di Vinyl Giampy

Nel corso dell’evento sarà visitabile il percorso espositivo In Itinere a cura di Filippo Barbaro

La Mostra sarà visitabile fino al 5 novembre

Giovedì 6 Ottobre

Complesso monumentale Carcere borbonico

h.10.30

Presentazione del progetto “Pasolini l’origine e il sacro. Laboratorio teatrale e non solo” in collaborazione con Teatro d’Europa

Sabato 8 Ottobre

Giornata del Contemporaneo

Complesso monumentale Carcere borbonico

17.00

Inaugurazione della Mostra Caleidoscopio Friburgo a cura di Andrea Del Guercio in collaborazione con Montoro Contemporanea

La Mostra sarà visitabile fino al 30 Novembre

Sabato 15 Ottobre

Palazzo della Cultura

18.00

Presentazione del libro Salvati tu che hai un sogno di Giulio Di Feo

Sabato 22 Ottobre

Palazzo della Cultura

17.00

Lezione del prof. Toni Iermano, Preside di Facoltà, Ordinario di Letteratura italiana Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

Il mondo non può esser diverso da quello che è. Ritratto di Giovanni Verga (1922-2022).

18.30

Inaugurazione della Mostra Sostituiamo la nostra mente ai nostri occhi? Manoscritti, documenti e libri di Giovanni Verga (1922-2022) della Biblioteca provinciale “Scipione e Giulio Capone”.

Giovedì 27 Ottobre

Complesso monumentale Carcere borbonico

17.30

La radiotecnica al Museo Irpino

Visita tematica alla collezione di Nicola Vanni, in collaborazione con l’Associazione ScienzaViva

Sabato 29 Ottobre

Palazzo della Cultura

18.00

Presentazione del libro A volte la neve di Maria Consiglia Alvino

NOVEMBRE

Mercoledì 2 Novembre

Complesso monumentale Carcere borbonico

h.17.30

Inaugurazione della Mostra “E torneremo a Riveder le stelle – Ritorno ad Itaca” di Alfonso Silba

La mostra sarà visitabile fino al 19 Novembre

Sabato 5 Novembre

Palazzo della Cultura

18.00

Presentazione del libro L’assassino con le stellette. Indagini del giornalista Canio Bajonne di Pasquale Gallicchio

Giovedì 10 Novembre

Palazzo della Cultura

18.00

Presentazione del libro Come Crisalide di Federico Iadarola e Mariarosaria Di Sisto con mostra fotografica

La Mostra sarà visitabile fino al 3 dicembre

Sabato 19 Novembre

Palazzo della Cultura

18.00

Presentazione del libro 21 Agosto 1962 – Storia e memoria di un terremoto dimenticato di Alessandro Mazzaro

Martedì 22 Novembre

Complesso monumentale Carcere borbonico

17.00

Inaugurazione della Mostra“Terra scritta” di Luigi di Guglielmo

La Mostra sarà visitabile fino al 7 gennaio 2023

Giovedì 24 Novembre

Complesso monumentale Carcere borbonico

17.30

Il ricordo del professor Enrico Biondi, il poeta della fisica avellinese

Incontro e visita tematica alla donazione Biondi in collaborazione con l’Associazione ScienzaViva

Sabato 26 Novembre

Complesso monumentale Carcere borbonico

18.00

Inaugurazione del progetto espositivo La Zona di Federico Iadarola e Pasquale Palmieri

La Mostra sarà visitabile fino al 7 gennaio 2023

DICEMBRE

Sabato 3 Dicembre

Complesso monumentale Carcere borbonico

17:00

Inaugurazione della Mostra Diabolik by Palumbo a cura del Comicon

La Mostra sarà visitabile fino al 4 Febbraio 2023

Mercoledì 7 dicembre

Palazzo della Cultura

17.00

Inaugurazione della Mostra Appunti biografici di Elisabetta Panico

La Mostra sarà visitabile fino al 7 gennaio 2023

Sabato 10 dicembre

Palazzo della Cultura

18.00

Presentazioni del libro Tempo sospeso di Rosaria Famiglietti

Giovedì 15 dicembre

Complesso monumentale Carcere borbonico

17.30

L’astronomia al Museo Irpino

Incontro e visita tematica in collaborazione con l’Associazione ScienzaViva

Sabato 17 dicembre

Palazzo della Cultura

18.00

Presentazione del libro Voce del verbo supplire di Edmondo Lisena