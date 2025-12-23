Pompei, un Natale davvero per tutti: al via “Christmas for All”, laboratori inclusivi per ragazzi

Il progetto, pensato per giovani dagli 8 ai 18 anni, prevede cinque appuntamenti nella Parvula Domus degli Scavi di Pompei

Quest’anno a Pompei il Natale è davvero “per tutti”, con iniziative all’insegna dell’inclusione, della socialità e della partecipazione dei più giovani. Il Comune, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei e la Cooperativa Sociale “Il Tulipano”, promuove “Christmas for All”, cinque appuntamenti con laboratori creativi ed esperienziali pensati per offrire a tutti i ragazzi dagli 8 ai 18 anni un Natale realmente accessibile, condiviso e aperto a tutti. Tutte le attività, infatti, sono state ideate per favorire la partecipazione anche di ragazzi con disabilità cognitiva e/o autismo.

Il progetto si svolgerà presso la Fattoria Culturale e Sociale “Parvula Domus”, all’interno del Parco Archeologico di Pompei, luogo che negli anni si è affermato come spazio di riferimento per percorsi educativi, sociali e inclusivi. Proprio qui il 22 dicembre ha preso vita la prima di cinque giornate (oltre al 22, le date previste sono 29 e 30 dicembre 2025 e 2 e 5 gennaio 2026, sempre dalle ore 9 alle 13) di laboratori creativi e attività esperienziali pensate per favorire l’incontro, il gioco, la creatività e il benessere durante il periodo delle vacanze natalizie. Cinque giornate pensate per offrire ai ragazzi occasioni di crescita, socializzazione e divertimento educativo in un contesto unico come quello pompeiano.

Le attività proposte comprendono laboratori di pittura creativa, botanica e agricoltura, oltre ad attività motorie, progettate per coinvolgere diverse fasce di età e valorizzare le capacità individuali di ciascun partecipante. L’aspetto centrale dell’iniziativa è il suo carattere pienamente inclusivo: tutte le attività sono infatti pensate e organizzate per favorire la partecipazione anche di ragazzi con disabilità cognitiva e/o autismo, in un contesto accogliente e strutturato, dove nessuno resta escluso. “Christmas for All” si fonda sull’idea che il Natale debba essere un momento di condivisione autentica e di pari opportunità, soprattutto per i più giovani.

Tutte le attività previste da “Christmas for All” sono gratuite, previo accesso con ticket al Parco Archeologico di Pompei (gratuità previste come da normativa, per disabilità e singolo accompagnatore). Per partecipare è necessaria la prenotazione, al fine di garantire una corretta organizzazione e un’adeguata accoglienza di tutti i partecipanti. Le iscrizioni sono già aperte e per ricevere informazioni o prenotare la partecipazione è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected].

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal compianto sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio. La prima giornata di Christmas for All si è infatti aperta con qualche secondo di raccoglimento per ricordare il primo cittadino. A dare seguito all’iniziativa è stato l’Assessore alle Politiche Sociali, Vincenzo Mazzetti, che ha sostenuto un progetto capace di coniugare politiche sociali, inclusione e valorizzazione del territorio.

L’assessore Mazzetti ha evidenziato «L’importanza di garantire durante le festività spazi di aggregazione sani, stimolanti e accessibili, affinché il Natale possa essere davvero “per tutti”, superando barriere sociali e culturali e promuovendo la partecipazione attiva dei minori. Christmas for All – ha concluso l’assessore – è il primo di una serie di eventi che il sindaco aveva messo in programma nel solco dell’inclusione sociale e della valorizzazione dei giovani».

«Siamo felici di poter realizzare opportunità di socializzazione con attività ludiche ed educative, in occasione delle festività natalizie, presso la fattoria culturale e sociale “Parvula Domus”, che così diventa sempre più presidio territoriale di welfare di comunità, Per e Con tutti» ha dichiarato Giovanni Minucci, coordinatore di Parvula Domus.

Presenti alla prima giornata di Christmas for All anche don Ivan Licinio, direttore del centro giovanile C’Entro “Carlo Acutis” che ha accompagnato il Gruppo Scout di Grumo Nevano e il Generale Giovanni Capasso, direttore Upg Pompei, portavoce del progetto Smartland Pompei.

“Christmas for All” rappresenta un esempio concreto di come istituzioni, realtà sociali e culturali possano collaborare per costruire una comunità più inclusiva, attenta ai bisogni dei più giovani e capace di trasformare il periodo natalizio in un’occasione di crescita condivisa.