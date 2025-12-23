Baiano, fermato pusher napoletano: sequestrate sostanze stupefacenti

Baiano – Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Baiano ha fermato un uomo nel corso di un controllo sul territorio. Durante l’ispezione il soggetto è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, immediatamente sequestrate.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l’uomo, di origine napoletana, riforniva abitualmente l’area mandamentale, svolgendo di fatto attività di spaccio.

Il soggetto è stato quindi fermato e denunciato all’autorità giudiziaria. La Proseguono gli accertamenti per individuare eventuali complici e ricostruire la rete di distribuzione.