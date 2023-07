Petitto: bene il Ministro Fitto sullo sblocco del Pnrr, ora tocca alle Regioni

Un nuovo risultato in termini di efficienza per il Governo Meloni, grazie in particolare al lavoro del Ministro Raffaele Fitto, artefice del costante e costruttivo confronto con l’Europa per modificare e rilanciare l’interno piano di investimenti Pnrr.

L’auspicio – conclude Petitto- è che non venga persa anche questa nuova occasione, soprattutto da parte di Regioni come la Campania che fino a questo momento si sono contraddistinte in negativo per la spesa degli ingenti finanziamenti ottenuti”.